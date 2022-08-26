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МегаФон определил самые общительные города области

Телеком 26.08.2022 12:28
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26.08.2022 12:28


Город Николаевск стал лидером по голосовой и интернет-активности. Здесь в два раза больше говорят по телефону и используют почти в два раза больше трафика. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций городов в Волгоградской области. 
Николаевск занял первое место в рейтинге самых «говорящих» городов МегаФона, в этом населенном пункте зафиксирован максимальный голосовой трафик на одну базовую станцию. Дальше следуют Петров Вал и Котово. Однако по средней продолжительности звонков лидирует Жирновск, где время телефонного разговора составляет 64 секунды, это на 40% больше, чем по области.
В Николаевске живут и самые интернет-активные абоненты, ежедневный средний трафик на одну базовую станцию в городе превышает 290 Гб. Второе и третье место по этому показателю заняли Петров Вал и Камышин. В пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи в Ленинске, Фролово и Серафимовиче, их трафик в 2,5 раза больше, чем в целом по региону.
 Анализ показывает, что жители небольших городов пользуются мобильным интернетом даже более интенсивно, чем в мегаполисах, ведь он дает доступ к мобильному банкингу, маркетплейсам или медицинским консультациям в любой локации. МегаФон развивает свою сеть, чтобы все жители региона имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. С начала года оператор увеличил пропускную способность сети примерно на 30% всей инфраструктуры региона. При этом больше 60% объектов, на которых прошли работы, находятся за пределами столицы, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
Помимо Волгограда и Волжского инженеры провели работы в Быковском, Дубовском, Иловлинском, Калачинском, Камышинском, Ольховском, Серафимовичском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Урюпинском и других районах. В результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 15%.
Международная компания Ookla признала мобильную сеть МегаФона лучшей в стране по параметрам покрытия и скорости интернета. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на информации приложения о покрытии сети. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе более чем на 22% – до 24,32 Мбит/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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