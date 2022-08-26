В Волгограде зачистили стихийную свалку возле кладбища





В Волгограде ликвидировали несанкционированную свалку неподалеку от нового Ворошиловского кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, более 850 кубометров бытовых отходов вывезено с загрязненного участка на мусорный полигон.

Несанкционированное скопление бытовых и строительных отходов обнаружили сотрудники МУ «Горэколес» во время планового обследования территории. Зачистка территории велась под контролем инженеров учреждения по охране и защите леса.

- Однако после зачистки участков специалисты компании до сих пор фиксируют появление новых скоплений отходов, - пояснили в мэрии. - Нарушителей не останавливают шлагбаумы и другие заградительные конструкции – их сносят с помощью тяжелой техники.

В связи с этим в областном центре было принято решение патрулирования территории для выявления злостных нарушителей совместно с ГУ МЧС России, ГУ МВД России, администрациями районов, Волгоградским казачьим округом и дружинниками.