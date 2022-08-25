Общество

В Волгограде назначили торги по продаже коллекции часов осужденного мошенника стоимостью 47 млн

Общество 25.08.2022 16:19
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25.08.2022 16:19


На торги выставлена коллекция наручных часов осужденного в Волгограде за экономические преступления Сергея Хромова. Как сообщает ИА «Высота 102», начальная цена моделей составляет от 910 000 до 18 614 000 рублей. 

— Реализации подлежат часы всемирно известных марок, таких как Patek Philippe, Cartier, Breitling, Rolex и Montblanc, — сообщили информагентству в пресс-службе Росимущества. — Продажа будет проходить посредством проведения публичных торгов 16 сентября 2022 года в 10.00 на Евразийской электронной торговой площадке.

Всего, согласно документации, выставлены 12 лотов. Общая стоимость коллекции составляет 46 973 000 рублей. Организатором торгов выступает ООО «Вектан». Арестованное имущество реализуется на основании постановления Дзержинского районного отдела судебных приставов от 27 мая 2022 года. 

31 августа 2021 года в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление Федеральной налоговой службы в лице межрайонной инспекции № 2 по региону о признании несостоятельным (банкротом) Сергея Хромова. Суд удовлетворил заявление налоговиков. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества Хромова назначено на 17 ноября 2022 года.

Ранее информагентство сообщало о вынесении Центральным районным судом Волгограда в августе 2018 приговора в отношении Сергея Хромова, признанного виновным в вымогательстве крупной суммы денег у двух бизнесменов и мошенничестве. Хромов проходил обвиняемым по одному уголовному делу с утонувшим Дмитрием Хахалевым — владельцем катамарана, на борту которого погибли 11 человек.

В 2010 году Хромова обвиняли в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и отмывании денег. По версии следствия, функционировала сеть предприятий, через которые по поддельными чекам обналичивались деньги. Ущерб государству от невыплаченных налогов превысил четверть миллиарда рублей.

Сейчас Сергей Хромов отбывает наказание в виде восьми лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима  № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области.  

Фото: Росимущество 

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