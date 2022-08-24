В Волгограде снова отремонтируют проспект Жукова

Общество 24.08.2022 08:38
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24.08.2022 08:38
В Волгограде объявлен электронный аукцион на определение подрядной организации, которая проведет обновление участка одной из самых загруженных магистралей Волгограда – пр. им. Жукова в границах улиц Каспийской и Джаныбековской. Начальная цена контракта составила около 39,5 миллиона рублей.
Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, капитальный ремонт покрытия на пр. им. Жукова был проведен по всей протяженности в 2016 году.
В настоящее время муниципалитет планирует проведение работ на участке от ул. Рокоссовского до ул. Каспийской Несмотря на интенсивный транспортный поток, в том числе значительный объем грузового транзитного транспорта, въезжающего в город со стороны московской трассы и выезжающего на левобережные магистрали, полотно автодороги уже прослужило в полтора раза дольше гарантийного срока.
Победителю аукциона предстоит полностью заменить покрытие, уложив два слоя полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Помимо реконструкции основного проезда специалисты приведут в порядок съезды на примыкающие улицы, а также поднимут на уровень проезжей части люки колодцев инженерных коммуникаций.
В текущем году в Дзержинском районе в рамках национального автодорожного проекта запланировано восстановление свыше 10 дорожных объектов. Так, на ул. Раздольной и Кунцевской основные работы на проезжей части уже завершены, в настоящее время бригады рабочих и техника ведут реновацию проезда на ул. Ангарской. В предыдущие годы в Дзержинском районе были восстановлены десятки дорожных объектов – ул. Гейне. Витимская, К. Симонова, П. Осипенко, Рионская, Моторная, Республиканская и др.
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