Парку Героев быть!: проект из Котельниково победил во Всероссийском конкурсе

Общество 19.08.2022 11:07 Новости компаний
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19.08.2022 11:07 Новости компаний
Заявка на создание парка «Аксайская Дубрава», разработанная в рамках проекта «Котельниково – земля героев», победила во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году». Благодаря этой победе на благоустройство городской территории будет привлечено 85 миллионов рублей из федерального бюджета.
Новая общественная площадка в Котельниково Волгоградской области спроектирована с учетом интересов всех категорий населения. В конструктивных решениях «Аксайской дубравы» отразятся как достижения современности, так и свершения героев прошлых лет – атаманов казачества, воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства.
«Наша компания оказала содействие в создании заявки, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Мы очень рады победе нашего проекта, готовы и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку в реализации общественно важных программ и нацпроектов, способствующих развитию туристического, культурного и образовательного потенциала города Котельниково».
Жители «Котельниково – земли героев» при содействии социально-ответственного бизнеса делают все возможное, чтобы мирным трудом и благими делами продолжить героические традиции своих прадедов.
Строительство первой очереди парка будет осуществлено силами муниципалитета. При финансовом участии предприятия состоится разработка проектно-сметной документации.
Содействие в реализации этого и других социально важных проектов в Котельниково градообразующее предприятие оказывает в рамках реализации ESG-политики «ЕвроХима», основанной на принципах экологии, социальной ответственности и высокого качества управления. Только в текущем году при финансовом участии «ЕвроХим-ВолгаКалия» откроется новая специальность в Волжском политехническом техникуме, проводится модернизация школьного объекта, начнет работу новое учреждение дополнительного образования для детей в Котельниково.
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