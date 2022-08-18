Общество

Под Волгоградом выставят напоказ трофейные украинские танки и боевые машины

Общество 18.08.2022 15:39
0
18.08.2022 15:39



Современное российское вооружение и трофейная украинская техника из зоны проведения военной спецоперации покажут в парке «Патриот» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области с 19 по 21 августа.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в эти дни в Волгоградской области пройдет Военно-технический форум «Армия-2022», организатором которого выступит 8-я общевойсковая армия Южного военного округа совместно с администрацией региона.

- На форуме можно будет ознакомиться с современным вооружением и техникой ЮВО, историческими образцами вооружения, а также трофейной техникой вооруженных формирований Украины (ВФУ) из зоны выполнения специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщили в ЮВО.
На площадке статического показа гости форума смогут увидеть новейшее перспективное вооружение и военную технику округа, в том числе танк Т-90А, 152-мм самоходную гаубицу «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, самоходное артиллерийское орудие 2С34 «Хоста», робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», авторазливочную станцию АРС-14, дымовую машину для постановки аэрозольных завес ТДА-3, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л, командно-штабные машины, крупнотоннажные грузовые автомобили КамАЗ и другую технику. 
Также будет представлено порядка 20 единиц исторической техники и оружия.
Гости форума увидят украинские танк Т-64БМ «Булат» бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины «Козак», «Саксон» и «Варта», советскую гусеничную боевую машину пехоты БМП-1 и другое трофейное оружие.
Организаторы подготовили для посетителей массу сюрпризов. Так, на площадке форума можно будет увидеть партизанскую деревню, воссозданную до мельчайших подробностей по рассказам и описаниям фронтовиков.
В спортивном кластере будут организованы площадки игры в пейнтбол и стрельбы из лука, в зоне отдыха – точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Военные повара угостят посетителей форума солдатской кашей.
Все желающие смогут узнать об условиях поступления на военную службу по контракту будет развернут мобильный комплекс отбора по контракту на военную службу.
Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. Форум будет работать ежедневно с 09:00 до 16:00.
Всего на территории Южного военного округа такой форум состоится на 16 площадках военно-патриотических парков «Патриот» девяти регионах России и территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии. 
Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.08.2022 18:50
Общество 18.08.2022 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 18:03
Общество 18.08.2022 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 17:14
Общество 18.08.2022 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 17:05
Общество 18.08.2022 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 16:55
Общество 18.08.2022 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.08.2022 16:55
Общество 18.08.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 16:20
Общество 18.08.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 15:12
Общество 18.08.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 14:54
Общество 18.08.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 14:23
Общество 18.08.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 13:19
Общество 18.08.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 12:46
Общество 18.08.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 12:20
Общество 18.08.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 09:36
Общество 18.08.2022 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2022 09:16
Общество 18.08.2022 09:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:50
Разгон воды ковшами и «глухие» пробки: смотрим, что происходит на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Волгоград из-за страшного ливня сковали 10-балльные пробкиСмотреть фотографии
17:59
Под ливнем в Волгограде общественный транспорт работает в штатном режимеСмотреть фотографии
17:42
Волгоградская область вышла на «Великий Волжский путь» с крупным проектомСмотреть фотографии
17:14
На Нижнем Тракторном в Волгограде построят новый детсадСмотреть фотографии
17:05
В домах волгоградцев из-за грозового фронта пропал светСмотреть фотографии
16:55
Банк «Открытие»: 79% жителей ЮФО сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 годуСмотреть фотографии
16:55
Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей на парковке у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
16:34
На мою дочь началась травля: в Волгограде полиция нашла подростков, зверски растерзавших кошкуСмотреть фотографии
16:20
«Это должно было плохо кончиться»: на Волгоград обрушился погодный армагеддонСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
Под Волгоградом выставят напоказ трофейные украинские танки и боевые машиныСмотреть фотографии
15:12
Зажатую в троллейбусе волгоградку поднимают на ноги врачи больницы №25Смотреть фотографии
15:04
Машина в лепешку: в жутком ДТП под Волгоградом погибла женщинаСмотреть фотографии
14:54
Новый главврач назначен в Жирновской ЦРБСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде День города отметят двумя фейерверкамиСмотреть фотографии
13:51
Подробности стремительного суда над вице-мэром Волгограда СидоренкоСмотреть фотографии
13:46
Волгоградка зарезала избившего ее мужаСмотреть фотографии
13:33
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:20
Найденный без сознания волгоградец умер в машине «скорой»Смотреть фотографии
13:19
«Началось?»: в Волгоградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 243 человекСмотреть фотографии
13:05
«Прищемил и протащил»: момент травмирования пенсионерки в троллейбусе попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Выживет только «Стая» — премьера экстремальной молодежной драмыСмотреть фотографии
12:46
«Хоть зимнюю резину доставай»: в Волгоградской области град превратил дороги в заснеженные трассыСмотреть фотографии
12:42
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитованияСмотреть фотографии
12:26
Быстро и точка: в суде Волгограда за полчаса решили судьбу вице-мэра СидоренкоСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде на 5 маршрутах примут для оплаты банковские картыСмотреть фотографии
12:03
В Центральном суде Волгограда начался суд над вице-мэром Владимиром СидоренкоСмотреть фотографии
11:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работуСмотреть фотографии
11:17
В центре Волгограда подрались водитель троллейбуса и иномарки: видеоСмотреть фотографии
09:36
Росстат назвал самые подорожавшие товары для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
 