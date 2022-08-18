- На форуме можно будет ознакомиться с современным вооружением и техникой ЮВО, историческими образцами вооружения, а также трофейной техникой вооруженных формирований Украины (ВФУ) из зоны выполнения специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщили в ЮВО.
Общество 18.08.2022 15:39
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18.08.2022 15:39
- На форуме можно будет ознакомиться с современным вооружением и техникой ЮВО, историческими образцами вооружения, а также трофейной техникой вооруженных формирований Украины (ВФУ) из зоны выполнения специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщили в ЮВО.
Современное российское вооружение и трофейная украинская техника из зоны проведения военной спецоперации покажут в парке «Патриот» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области с 19 по 21 августа.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в эти дни в Волгоградской области пройдет Военно-технический форум «Армия-2022», организатором которого выступит 8-я общевойсковая армия Южного военного округа совместно с администрацией региона.
- На форуме можно будет ознакомиться с современным вооружением и техникой ЮВО, историческими образцами вооружения, а также трофейной техникой вооруженных формирований Украины (ВФУ) из зоны выполнения специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщили в ЮВО.
На площадке статического показа гости форума смогут увидеть новейшее перспективное вооружение и военную технику округа, в том числе танк Т-90А, 152-мм самоходную гаубицу «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, самоходное артиллерийское орудие 2С34 «Хоста», робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», авторазливочную станцию АРС-14, дымовую машину для постановки аэрозольных завес ТДА-3, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л, командно-штабные машины, крупнотоннажные грузовые автомобили КамАЗ и другую технику.
Также будет представлено порядка 20 единиц исторической техники и оружия.
Гости форума увидят украинские танк Т-64БМ «Булат» бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины «Козак», «Саксон» и «Варта», советскую гусеничную боевую машину пехоты БМП-1 и другое трофейное оружие.
Организаторы подготовили для посетителей массу сюрпризов. Так, на площадке форума можно будет увидеть партизанскую деревню, воссозданную до мельчайших подробностей по рассказам и описаниям фронтовиков.
В спортивном кластере будут организованы площадки игры в пейнтбол и стрельбы из лука, в зоне отдыха – точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Военные повара угостят посетителей форума солдатской кашей.
Все желающие смогут узнать об условиях поступления на военную службу по контракту будет развернут мобильный комплекс отбора по контракту на военную службу.
Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. Форум будет работать ежедневно с 09:00 до 16:00.
Всего на территории Южного военного округа такой форум состоится на 16 площадках военно-патриотических парков «Патриот» девяти регионах России и территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Фото: администрации Волгоградской области
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