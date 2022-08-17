Первый этап обхода Волгограда выполнен на 50%

Первый этап строительных работ по возведению обхода Волгограда уже завершен наполовину. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году предстоит выполнить один из самых сложных видов работ – надвижку пролета моста над руслом Волго-Донского судоходного канала.

— Готовность первого и второго этапов составляет практически 50 и 20 процентов соответственно. По окончании работ первый этап обхода свяжет между собой астраханское и элистинское направления федеральной трассы Р-22 «Каспий» с региональной дорогой Волгоград — Котельниково — Сальск, — пояснили информагентству в Росавтодоре.

Проектом второго этапа предусмотрено соединение московского направления Р-22 «Каспий» с федеральной трассой А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский и региональной дорогой Качалино — Степной — аэропорт «Гумрак».

По завершению масштабной стройки на пересечении этих дорог появятся три новые транспортные развязки. Протяженность второго этапа составит более 25 километров. Предусмотрено строительство четырехполосной дороги с разделительной полосой. Подрядчик смонтирует искусственное электроосвещение и 13 мостовых сооружений. На восьми объектах работы уже стартовали. Специалисты занимаются устройством фундамента, формируют опоры и подготавливают к монтажу балки.

На основном ходе трассы продолжается возведение земляного полотна. Подрядной организацией завезено более 1,2 миллиона кубических метров грунта, что составляет 30% от общей потребности. Рабочие формируют щебеночно-песчаную смесь. На некоторых участках уже идет укладка асфальтобетона.

Документация по третьему этапа проходит согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Накануне в ходе рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков обсудили планы реализации четвертого этапа, который в будущем соединит первые три с сызранской трассой.

Каждый из этапов строительства обхода Волгограда будут вводить в эксплуатацию самостоятельно. Это позволит поэтапно вывести транзитный транспорт за границы мегаполиса.

Протяженность трех этапов обходной трассы превышает 70 километров. С учетом планируемой реализации четвертого этапа общая длина может составить 95,4 километра. Современная четырехполосная трасса соединит в обход города-миллионника практически все федеральные и основные областные транспортные артерии.

Фото: администрация Волгоградской области

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