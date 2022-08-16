Теперь больше и чаще: раскаленные дороги Волгограда окатили душем

Общество 16.08.2022 17:04
0
16.08.2022 17:04
В мэрии Волгограда заявили о переходе на усиленный режим полива дорог. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, так, увеличено количество рейсов, которые выполняют спецмашины муниципальных предприятий для пролива проезжей части. Во всех районах Волгограда эти работы проводятся ежедневно в течение светлого времени суток, после бригады сразу приступают к ночной уборке - подметанию и мойке прилотковой части дорог.
Комбинированные дорожные машины, оснащенные оборудованием для перевозки и распыления воды, проливают проезжую часть основных магистралей, главных дорог, улиц с интенсивным движением транспорта и внутрирайонных дорог. Во всех районах увеличено количество спецтехники, занятой на поливе дорог общего пользования, в ряде районов – в два раза. Это позволило сократить интервалы между рейсами, увеличив общее количество выездов техники. Особое внимание уделяется увлажнению покрытия на продольных магистралях в связи с их интенсивной транспортной нагрузкой.
В среднем за смену муниципальная спецтехника обрабатывает порядка 2,3 квадратных километра проезжей части. Помимо этого, бригады муниципальных предприятий проводят влажную уборку остановочных павильонов. С помощью прицепного и навесного оборудования осуществляется обработка тротуаров.
Регулярный пролив проезжей части и тротуаров позволяет охладить не только асфальт, но и воздух, а также уменьшить количество пыли. Снижение температуры полотна также способствует сохранению дорог при эксплуатации в жаркий период. Об этом заявлял накануне губернатор Андрей Бочаров.
Влажная обработка городских улиц и дорог продолжится в течение всего летнего периода, заверили в мэрии.
Волгоград включили в топ-20 городов для летнего отдыха с детьми16.08.2022 19:14
Общество 16.08.2022 19:14
Банк «Открытие»: большинство жителей ЮФО не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн16.08.2022 18:43
Общество 16.08.2022 18:43
Масштабные дорожные изменения в Волгоградской области показали с высоты16.08.2022 17:05
Общество 16.08.2022 17:05
Ветерана труда в Волгоградской области лишили выплат на два года16.08.2022 17:00
Общество 16.08.2022 17:00
Экс-супруг Ирины Дубцовой споет в волгоградском аэропорту16.08.2022 16:52
Общество 16.08.2022 16:52
Ждем ливни, грозы и град: в Волгоградской области похолодает до +12 °С16.08.2022 15:49
Общество 16.08.2022 15:49
В Волгограде нашли нового перевозчика для жителей поселка Горная Поляна16.08.2022 13:39
Общество 16.08.2022 13:39
Обход Нового Рогачика под Волгоградом спроектируют в сентябре16.08.2022 13:06
Общество 16.08.2022 13:06
С каждым днем становилось хуже: мозг 42-летнего волгоградца уничтожили паразиты16.08.2022 12:37
Общество 16.08.2022 12:37
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области16.08.2022 11:34
Общество 16.08.2022 11:34
В Волгограде рэперов из «Касты» пытались уличить в экстремизме16.08.2022 11:00
Общество 16.08.2022 11:00
Полис ОМС для студентов16.08.2022 10:14
Общество 16.08.2022 10:14
Бочаров с главой Росавтодора облетели дорожные стройки Волгограда16.08.2022 09:56
Общество 16.08.2022 09:56
Улицу Козловскую частично перекрыли в Волгограде из-за раскопок16.08.2022 09:54
Общество 16.08.2022 09:54
На фестиваль «ULTRA 100» из Волгограда в Волжский пустят дополнительные электрички16.08.2022 09:52
Общество 16.08.2022 09:52