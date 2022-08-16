Общество

Теперь больше и чаще: раскаленные дороги Волгограда окатили душем

Общество 16.08.2022 17:04
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16.08.2022 17:04



В мэрии Волгограда заявили о переходе на усиленный режим полива дорог. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, так, увеличено количество рейсов, которые выполняют спецмашины муниципальных предприятий для пролива проезжей части. Во всех районах Волгограда эти работы проводятся ежедневно в течение светлого времени суток, после бригады сразу приступают к ночной уборке -  подметанию и мойке прилотковой части дорог.

Комбинированные дорожные машины, оснащенные оборудованием для перевозки и распыления воды, проливают проезжую часть основных магистралей, главных дорог, улиц с интенсивным движением транспорта и внутрирайонных дорог. Во всех районах увеличено количество спецтехники, занятой на поливе дорог общего пользования, в ряде районов – в два раза. Это позволило сократить интервалы между рейсами, увеличив общее количество выездов техники. Особое внимание уделяется увлажнению покрытия на продольных магистралях в связи с их интенсивной транспортной нагрузкой.

В среднем за смену муниципальная спецтехника обрабатывает порядка 2,3 квадратных километра проезжей части. Помимо этого, бригады муниципальных предприятий проводят влажную уборку остановочных павильонов. С помощью прицепного и навесного оборудования осуществляется обработка тротуаров.
 
Регулярный пролив проезжей части и тротуаров позволяет охладить не только асфальт, но и воздух, а также уменьшить количество пыли. Снижение температуры полотна также способствует сохранению дорог при эксплуатации в жаркий период. Об этом заявлял накануне губернатор Андрей Бочаров. 

Влажная обработка городских улиц и дорог продолжится в течение всего летнего периода, заверили в мэрии.

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