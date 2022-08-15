В Волгоградской области пересчитают всех покойников на кладбищах

Власти Волгоградской области собираются провести ревизию всех мест захоронения в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», в комитете ЖКХ Волгоградской области подготовлен проект приказа «Об утверждении форм реестров для проведения инвентаризации и мест захоронений на них на территории муниципальных образований».

Как следует из проекта документа, чиновники хотят иметь доскональную информацию о погостах и о количестве захороненных там людей. В частности, в реестры, которые будут вести муниципалитеты, должны входить сведения о кадастровом номере участка, который занимает кладбище, адрес, схемы и другие графические изображения объекта. Также в комитете ЖКХ хотят получить информацию о наличии отрытых и закрытых для захоронения участков и типе собственности кладбищ – являются ли они частной собственность, муниципальной или бесхозными.

Кроме того, муниципалитеты должны будут собрать сведения о всех типах могил на погостах, а также о тех, кто лежит под землей. Так, в реестре все захоронения должны быть разделены на несколько групп: одиночные, родственные, воинские, почетные, семейные, а также участки, где хранятся урны с прахом. Также необходимо будет указать и ФИО покойников, в том числе дату рождения и дату смерти.

Помимо всего, в документ войдут и сведения о хозяйствующих субъектах, которые занимаются в регионе оказанием ритуальных услуг – вплоть до количества работающих там сотрудников, адресом и фамилией руководителя.

В проекте приказа комитета ЖКХ подчеркивается, что данный документ разработан ведомством в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 24 декабря 2021 года «Об утверждении дорожной карты по содействию, развитию конкуренции в Волгоградской области на 2022-2025 годы» и о признании утратившими силу некоторых постановлений главы региона.

В настоящее время началось общественное обсуждение данного приказа с целью получений от граждан и организаций замечаний в связи с наличием нарушений антимонопольного законодательства. Обсуждение продлится до 22 августа. Оставить свои замечания можно на сайте комитета ЖКХ Волгоградской области.