Общество 15.08.2022 08:01
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15.08.2022 08:01
Гидрометцентр продлил действие экстренного предупреждения в Волгоградской области из-за сильной жары. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, аномальная жара до +40…+42 градусов сохранится в регионе до 17 августа. Ранее в Гидрометцентре РФ прогнозировали такие высокие температуры до 16 августа.
Напомним, жители волгоградского региона вот уже вторую неделю подряд страдают от солнцепека. При этом осадки в Волгограде не ожидаются. Лишь в регионе 17 августа местами могут пройти дожди.
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