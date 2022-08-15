Общество

Гидрометцентр: Волгоградская область останется во власти солнцепека до 17 августа

Общество 15.08.2022 08:01
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15.08.2022 08:01



Гидрометцентр продлил действие экстренного предупреждения в Волгоградской области из-за сильной жары. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, аномальная жара до +40…+42 градусов сохранится в регионе до 17 августа. Ранее в Гидрометцентре РФ прогнозировали такие высокие температуры до 16 августа. 

Напомним, жители волгоградского региона вот уже вторую неделю подряд страдают от солнцепека. При этом  осадки в Волгограде не ожидаются. Лишь в регионе 17 августа местами могут пройти дожди. 

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