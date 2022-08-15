







Гидрометцентр продлил действие экстренного предупреждения в Волгоградской области из-за сильной жары. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, аномальная жара до +40…+42 градусов сохранится в регионе до 17 августа. Ранее в Гидрометцентре РФ прогнозировали такие высокие температуры до 16 августа.





Напомним, жители волгоградского региона вот уже вторую неделю подряд страдают от солнцепека. При этом осадки в Волгограде не ожидаются. Лишь в регионе 17 августа местами могут пройти дожди.



