В Волгограде мастер высотной съемки Александр Блинков опубликовал очередной ролик, на этот раз посвященный Дому молодежи, а точнее руинам, оставшимся от него. Расположенное в Центральном районе здание - по соседству со стадионом "Волгоград Арена" - годами наводит ужас и на горожан, и на туристов. Сегодня, когда фальшфасад, растянутый на здании перед ЧМ-2018, обветшал и истрепался, предстающее взору зрелище выглядит совсем удручающе.

Напомним, что в июне 2021 года распоряжением главы администрации Центрального района Волгограда была создана комиссия по осмотру Дома молодежи. По итогам комиссии установлено, что в здании отсутствуют окна, а несущие конструкции оказались поврежденными из-за воздействия атмосферных осадков и ветров.

В конце 2021 года администрация Центрального района Волгограда обратилась в арбитражный суд с иском о признании самовольной постройкой комплекса зданий на улице Чуйкова 65, 65а и его сносе. Как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитража, ответчиками по иску являются ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ОО «Маркёр» и ИП Фоломеев Ю.А. Бывший Дом молодежи состоит из девятиэтажного, двухэтажного и трехэтажного зданий с общими стенами. Собственниками указанных зданий и являются ответчики.

Фото и видео: Александр Блинков / Волгоградсверху / VK.com