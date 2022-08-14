







Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти, но за минувшие сутки темпы замедлились. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, зарегистрировано 171 заболевший, тогда как днем ранее было 175. Снизилось за сутки и число госпитализированных с 60 до 39 человек.

Летальных случаев не зарегистрировано. Напомним, что накануне от этого вируса умерла 48-летняя женщина . У нее были хронические заболевания, которые обострились на фоне COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет с 1 августа. Еще в июле в регионе регистрировалось за сутки менее 100 заболевших этим вирусом.

Ранее сообщалось, что в России началась новая волна коронавируса. По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости придется на конец августа. Новую волну ковида связывают с распространением новой разновидности омикрон-штамма «кентавр».



