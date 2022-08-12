Рядом с храмом Александра Невского в Волгограде откроют торговлю церковными товарами

Администрация Волгограда утвердила индивидуальное проектное решение нестационарного павильона по реализации товаров религиозного назначения, планируемого к размещению рядом со зданием храма Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, с просьбой утвердить проект, специально разработанный для соответствия объекта архитектурной стилистике храма и разбитого рядом с ним Александровского сада, в мэрию обратились представители православного прихода Храма Святого благоверного князя Александра Невского.

Церковная лавка площадью порядка 27 кв.м. будет установлена в 20 метрах от входа в храм. Выполнение фасадов предусмотрено из крупноформатных прозрачных витражей с оснащением деревянными ламелями из лиственницы.

Комиссия по вопросам формирования архитектурно-художественного облика Волгограда одобрило предлагаемый проект.