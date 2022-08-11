В Волгоградской области яблоки стали стоить дороже бананов

В Волгоградской области на уходящей неделе рухнули цены на бананы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата, так, цены на экзотические фрукты снизились почти на 7% - до 78,34 рубля за кг. При этом яблоки в регионе стоят дороже – 97 рублей за кг. Снижение за неделю составило 1,8%.

Также в Волгоградстате зафиксировали снижение цен на все овощи. Например, свежие огурцы подешевели почти на 13% - до 53,39 рублей за кг.

Снова снизились цены на яйца – теперь десяток можно купить за 55 рублей (снижение составило 3,2%). Также снизилась цена на масло растительное – на 2,16% (до 128 рублей за кг). Зато подорожал сахар – на 1,05% (до 71,92 рублей за кг).

При этом соль подешевела на 2,5% - до 13,62 рублей за кг. Также отмечено снижение цен на некоторые крупы – в частности, на рис и гречку.