Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футбола

Общество 11.08.2022 14:06
0
11.08.2022 14:06
В день игры «Ротора» с «Биологом-Новокубанском» для удобства болельщиков пустят дополнительную электричку из Волгограда в Волжский.
Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, дополнительная городская электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский в воскресенье, 14 августа, отправится с остановки Мамаев курган в 21:41 (верхняя платформа) и прибудет на конечную станцию Волжский в 22:24.
В указанный день также изменится расписание городской электрички №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Она отправится с Мамаева кургана в 21:30 (верхняя платформа) и прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 22:30 (на 56 минут позже действующего графика).
Напомним, футбольный матч начнется на «Волгоград Арене» в 19:00 мск.
«От ветра не упадет»: летящий чайник-фонтан установили в парке Волжского11.08.2022 17:15
Общество 11.08.2022 17:15
В поселке на юге Волгограда затопило частный сектор11.08.2022 14:25
Общество 11.08.2022 14:25
Мэрия Волгограда выбрала реставратора для памятника «Танк Т-34»11.08.2022 12:41
Общество 11.08.2022 12:41
В волгоградском ЦПКиО 22 августа прогремит праздничный фейерверк11.08.2022 11:11
Общество 11.08.2022 11:11
На Украине погиб служивший в Волгограде подполковник Евгений Выродов11.08.2022 10:27
Общество 11.08.2022 10:27
Мэрия Волгограда покупает 431 квартиру для жителей аварийных домов11.08.2022 10:17
Общество 11.08.2022 10:17
В Волгограде матери двоих детей отказали в пособии из-за ошибочного дохода11.08.2022 09:41
Общество 11.08.2022 09:41
В ЛНР волгоградских медиков наградили за благодеяния11.08.2022 08:01
Общество 11.08.2022 08:01
«Нам с плакатами нужно выйти?»: в поселке Горном в Волгограде люди неделю сидят без воды10.08.2022 21:31
Общество 10.08.2022 21:31
В обезвоженном хуторе Волгоградской области выросла пустая капуста10.08.2022 17:42
Общество 10.08.2022 17:42
«Открытие Авто»: за I полугодие салонов «чайна-марок» стало почти в полтора раза больше, чем российских10.08.2022 16:45
Общество 10.08.2022 16:45
В девятиэтажке в Волгограде в 40-градусную жару из всех кранов полился кипяток10.08.2022 16:06
Общество 10.08.2022 16:06
В Волгограде за 235 млн отремонтируют бывшую партшколу имени Сталина10.08.2022 15:55
Общество 10.08.2022 15:55
Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине Романа Назаренко10.08.2022 14:44
Общество 10.08.2022 14:44
В отделениях облбольницы №1 в Волгограде проведут капремонт10.08.2022 13:48
Общество 10.08.2022 13:48