Общество

Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футбола

Общество 11.08.2022 14:06
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11.08.2022 14:06



В день игры «Ротора» с «Биологом-Новокубанском» для удобства болельщиков пустят дополнительную электричку из Волгограда в Волжский. 
Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, дополнительная городская электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский в воскресенье, 14 августа, отправится с остановки Мамаев курган в 21:41 (верхняя платформа) и прибудет на конечную станцию Волжский в 22:24.
В указанный день также изменится расписание городской электрички №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Она отправится с Мамаева кургана в 21:30 (верхняя платформа) и прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 22:30 (на 56 минут позже действующего графика).
Напомним, футбольный матч начнется на «Волгоград Арене» в 19:00 мск.

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