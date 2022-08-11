Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футбола









В день игры «Ротора» с «Биологом-Новокубанском» для удобства болельщиков пустят дополнительную электричку из Волгограда в Волжский.

Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, дополнительная городская электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский в воскресенье, 14 августа, отправится с остановки Мамаев курган в 21:41 (верхняя платформа) и прибудет на конечную станцию Волжский в 22:24.

В указанный день также изменится расписание городской электрички №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Она отправится с Мамаева кургана в 21:30 (верхняя платформа) и прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 22:30 (на 56 минут позже действующего графика).

Напомним, футбольный матч начнется на «Волгоград Арене» в 19:00 мск.



