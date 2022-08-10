В обезвоженном хуторе Волгоградской области выросла пустая капуста





В хуторе Каменский Нехаевского района Волгоградской области вот уже третий день нет воды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители населенного пункта, где проживают около 50 человек, из-за аварии на центральном водопроводе людям нечем поливать огороды, так как в хуторе только один действующий колодец. При этом в регионе установилась жара больше сорока градусов.

– Мы так останемся без закруток, – сокрушается жительница хутора Елена. – А мы весь год живем на то, что собрали на огородах. Но помидоры без воды уже стали вялиться на солнце. Капуста стоит пустой – из нее вряд ли что-то уже вырастет.

Жители возмущены тем, что администрация Кругловского сельского поселения не предпринимает никаких мер, чтобы ликвидировать аварию.

– Своего экскаватора у нас нет, обычно его в таких случаях нанимали, чтобы ликвидировать утечку, но сейчас ничего не делается, чтобы решить нашу проблему, – жалуются люди.

Глава Кругловского сельского поселения Нехаевского района Николай Лукьянчиков, с которым связался корреспондент ИА «Высота 102», заверил, что завтра в Каменском начнутся ремонтные работы.

– Мы заключили договор с частным предпринимателем на технику и 11 августа уже займемся ремонтом водопровода, – заявил он. – Вода на самом деле есть, только напор маленький, на огороды не доходит. Так что надо немного потерпеть.