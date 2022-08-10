Общество

В обезвоженном хуторе Волгоградской области выросла пустая капуста

Общество 10.08.2022 17:42
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10.08.2022 17:42




В хуторе Каменский Нехаевского района Волгоградской области вот уже третий день нет воды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители населенного пункта, где проживают около 50 человек, из-за аварии на центральном водопроводе людям нечем поливать огороды, так как в хуторе только один действующий колодец. При этом в регионе установилась жара больше сорока градусов. 

– Мы так останемся без закруток, – сокрушается жительница хутора Елена. – А мы весь год живем на то, что собрали на огородах. Но помидоры без воды уже стали вялиться на солнце. Капуста стоит пустой – из нее вряд ли что-то уже вырастет. 

Жители возмущены тем, что администрация Кругловского сельского поселения не предпринимает никаких мер, чтобы ликвидировать аварию. 

– Своего экскаватора у нас нет, обычно его в таких случаях нанимали, чтобы ликвидировать утечку, но сейчас ничего не делается, чтобы решить нашу проблему, – жалуются люди. 

Глава Кругловского сельского поселения Нехаевского района Николай Лукьянчиков, с которым связался корреспондент ИА «Высота 102», заверил, что завтра в Каменском начнутся ремонтные работы.

– Мы заключили договор с частным предпринимателем на технику и 11 августа уже займемся ремонтом  водопровода, – заявил он. – Вода на самом деле есть, только напор маленький, на огороды не доходит. Так что надо немного потерпеть. 

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