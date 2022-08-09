В Волгоградской области в этом году раньше обычного зацвели лотосы. Узнав об этом, сотни волгоградцев, а также гости региона потянулись к озеру, расположенному вблизи поселка Красный буксир. И в этом году оно не менее прекрасно, чем прежде. Сегодня в этом лично убедился фотограф ИА «Высота 102».













К озеру лотосов в Волгоградской области сегодня, как и в предыдущие годы, съезжаются семьями. Для удобства туристов сотрудники природного парка ранее благоустроили прилегающую территорию. Любоваться цветением нежных лотосов можно, находясь в беседках. При желании можно спуститься к воде по специальным тропинкам.





– К нам в Волгоград приехали на отдых друзья. Вчера запланировали с ними поездку на озеро лотосов. Хотелось показать, что и у нас в регионе есть чем гордиться, – рассказывают волгоградцы Елена и Сергей, приехавшие сегодня к озеру в компании с семейной парой из Санкт-Петербурга. – А сегодня на одном из местных новостных сайтов прочитали, что озеро заросло и вообще выглядит не так, как раньше. Расстроились, но поездку не отложили. И не пожалели. Вот уж правду говорят: каждый видит то, что хочет и ищет.





Волгоградцы, как и их гости, остались под приятным впечатлением от увиденного. Светящиеся изнутри нежно-розовые цветы, будто приветствуя туристов, плавно раскачиваются на воде под легким дуновением ветра. Кажется, здесь можно часами сидеть и наблюдать за их невозмутимым спокойствием.

Добавим, что цветение лотосов продлится еще ближайшие пару недель. Озеро без труда можно найти с помощью онлайн-карт. Если заплутаете, спросите у любого жителя Среднеахтубинского района - дорогу к нежным цветам здесь знает каждый.







