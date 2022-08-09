Здесь писалась история: деревянный домик на юге Волгограда взяли под охрану

Общество 09.08.2022 19:44
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09.08.2022 19:44
Утвержден предмет охраны памятника истории федерального значения «Памятное место, где в январе-феврале 1943 г. находилась штаб-квартира командующего 64-й армией генерала М.С. Шумилова».
Как сообщили в областном комитете госохраны объектов культурного наследия, одноэтажный деревянный дом расположен в Кировском районе Волгограда по адресу: ул. Красноуфимская, 20.
Это неприметное на первый взгляд деревянное здание, построенное в 1911 году, вошло в историю. В период с 27 января по 2 февраля 1943 года в этом доме находилась штаб-квартира командующего 64-й армией М.С.Шумилова. Сюда же 31 января 1943 года был доставлен на допрос генерал-фельдмаршал Паулюс вместе с группой своих генералов и офицеров. Мебель и предметы интерьера периода 1943 года, находившиеся в доме в тот исторический момент, позже были переданы в фонды музея-заповедника «Сталинградская битва».
- Государственной охране подлежат объемно-пространственное решение здания, форма и размер крыши, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, резной деревянный карниз, оконные ставни, навес крыльца, материал и облицовка фасадов, - сообщили в облкультнаследии.
В настоящее время на одном из фасадов жилого дома установлены две мемориальные доски. Одна – мраморная с текстом: «Здесь в январе-феврале 1943 года располагалась штаб-квартира командующего войсками 64 армии». Вторая доска расположена ниже, представляет собой помещенную под стекло фотографию М.С. Шумилова с текстом: «Командующий 64-й армии генерал-лейтенант Михаил Степанович Шумилов 31 января 1943 провел первый допрос генерал-фельдмаршала Паулюса».
Фото: администрации Волгоградской области
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