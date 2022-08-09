Сосо Павлиашвили в Волгограде спел для жителей Донбасса

Общество 09.08.2022 07:59
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09.08.2022 07:59
Накануне в рамках своего гастрольного тура российский певец, музыкант и композитор Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде. В зале Волгоградского городского детско-юношеского центра собрались более 400 зрителей из Луганской и Донецкой народных республик, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете культуры.
Благотворительный концерт посетили жители ЛНР и ДНР, проживающие в пунктах временного размещения на территории Волгограда; участники университетских смен, которые проводят волгоградские вузы для ребят из Донбасса; школьники из Станично-Луганского района ЛНР, которые гостят в эти дни в городе-герое.
- Мы приехали, чтобы дети отвлеклись, почувствовали себя в тишине и спокойствии, - рассказала учитель физической культуры донецкой школы №136 Анна Путилина. - Этого они, к сожалению, не видят уже девятый год своей жизни. Многие из них пошли в первый класс во время войны.
Учитель отметила, что Волгоградская область встретила их очень радушно: здесь дети чувствуют себя спокойно, в безопасности,
Сосо Павлиашвили не только представил свои самые яркие песни, но и с удовольствием общался с залом и приглашал юных зрителей на сцену, чтобы вместе потанцевать.
Напомним, этим летом в Волгоградской области участниками профильных смен уже стали более 300 ребят, прибывших из ДНР и ЛНР. Кроме того, свыше 270 школьников посетили «Университетские смены», организованные ВолгГТУ и ВГСПУ.
Кроме того, в ЛНР продолжает работать представительство Волгоградской области.
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