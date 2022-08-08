Стало известно число детей с COVID-19 в Волгоградской области

В России суточная заболеваемость коронавирусом за прошедший месяц выросла уже в шесть раз, а в 15 регионах России темпы роста заболеваемости держатся на достаточном высоком уровне. В Волгоградской области по состоянию на 8 августа зафиксированы 126 новых случаев инфицирования, в том числе у 18 детей.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, на сегодня лечение от коронавирусной инфекции проходят 386 детей. При этом из них только 22 пациента находятся в стационаре, остальные — на дому.

При этом пока резкого скачка заболеваемости в Волгоградской области не фиксируется. Ковид-инфекцию выявляют в основном в ходе плановых осмотров и прохождения диспансеризации. Обращения по признакам заболевания пока носят единичный характер. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и требует исключительно амбулаторного сопровождения. Эксперты отмечают, что и за рубежом, и в РФ сегодня распространяются в основном подвиды штамма «омикрон».

В Волгоградской области готовы к принятию необходимых мер в случае, если ситуация с распространением коронавируса в регионе усложнится. Совещание на эту тему провел сегодня губернатор Бочаров. В регион поступила очередная партия препарата для вакцинации детей и подростков. Специалисты отмечают актуальность процедуры перед началом нового учебного года.

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