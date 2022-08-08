Covid-19

Младенец заразился коронавирусом в Волгоградской области

Covid-19 08.08.2022 17:40
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08.08.2022 17:40



Двухмесячного ребенка из Городищенского района госпитализировали с коронавирусом в инфекционный стационар в Волгограде.
- Ребенок в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает без осложнений, получает необходимое лечение в условиях инфекционного отделения, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Всего за минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 126 человек, в том числе 18 детей. Госпитализация потребовалась 24 пациентам. Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.
Напомним, что сегодня, 8 августа, губернатор Волгоградской области объявил о возобновлении работы оперативного штаба и клинического совета по борьбе с COVID-19. Решение принято на фоне роста ежедневной заболеваемости в России. 

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