Общество

Какие районы Волгограда оставят без воды: список адресов

Общество 07.08.2022 14:52
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07.08.2022 14:52


Коммунальщики продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ООО «Концессии теплоснабжения», на следующей неделе жителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Красноармейского районов ограничат подачу горячего водоснабжения. 

От одного до девяти дней на период проведения профилактических работ волгоградцам предстоит греть тазики, включать бойлеры или смело вставать под холодный душ. 

Ищите свой адрес в списке отключений: 

Тракторозаводской район

с 9 по 11 августа

улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

улица Мясникова, 2, 8, 16

улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

улица набережная Волжской флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

улица Кастерина, 2, 4, 6

Краснооктябрьский район

с 12 по 15 августа

улица Автомагистральная, 1, 3, 5

Ворошиловский район

с 8 по 11 августа

улица Чигиринская, 2

улица Ардатовская, 2

улица Буханцева, 48, 50, 66

улица Клубная, 13

с 9 по 11 августа

лица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

улица Ардатовская, 16

улица Череповецкая, 11/4, 11/5

улица Комитетская, 24

Красноармейский район 

с 8 по 9 августа

улица Водников, 12а

улица Черепановых, 3 

с 9 по 18 августа

улица Доценко, 70 

11 августа

улица Куйбышева, 47, 47а, 49

улица Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87 (частный сектор)

улица Колесная, 84

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