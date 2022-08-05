С новорожденным сыном поздравили вдову боевого товарища сотрудники ОМОН в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии, в волгоградский областной перинатальный центр пришли сослуживцы погибшего во время спецоперации бойца.

Первыми с подарками и добрыми пожеланиями молодую мать с новорожденным, которые выписались из клиники, приветствовали крепкие парни в полевом камуфляже с эмблемами ОМОН «Сталинград» Росгвардии. Для всей семьи эта радость со слезами на глазах, отметил отец погибшего росгвардейца.

– Это так важно, что огромную радость с нами разделили сослуживцы Алексея. Спасибо, ребята, что вы рядом! Я уверен, у моего внука всегда будут надежные старшие товарищи, которые не только ему расскажут, каким был его отец, но, как наставники, поддержат словом и делом, – сказал потерявший своего сына мужчина.





28-летний старший сержант полиции Алексей Гронов погиб при выполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса. За мужество, отвагу и самоотверженность боец специального подразделения территориального управления Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).





Известие о его гибели пришло в конце марта. А в конце мая руководитель регионального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Тупиков и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передали родственникам сотрудника высокую государственную награду.