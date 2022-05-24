Орден Мужества вручили семье погибшего на Украине сержанта Гронова

Семье Алексея Гронова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, вручили орден Мужества. Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии, церемония прошла в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва».

Старший сержант полиции, сотрудник Росгвардии Алексей Гронов был награжден указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного орденом Мужества (посмертно).

Руководитель регионального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Тупиков и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передали родственникам сотрудника высокую государственную награду.

Генерал-майор полиции Юрий Тупиков выразил соболезнования семье погибшего воина правопорядка и поблагодарил родителей за воспитание достойного представителя своего народа.

- Алексей сохранил верность Отчизне, пал на поле боя за нас с вами. Он отдал самое ценное - свою жизнью. Спасибо вам за сына и мужа, ставшего настоящим патриотом, защитником Родины. Вечная слава и вечная память погибшему герою!





Собравшиеся почтили память Алексея Гронова минутой молчания.

Алексей Гронов являлся уроженцем Алексеевского района. Известие о его гибели пришло в конце марта. Ему было 28 лет.