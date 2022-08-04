Общество

В Советском районе Волгограда отключат горячую воду: список адресов

Общество 04.08.2022 21:22
0
04.08.2022 21:22



До 15 августа в Советском районе Волгограда не будет горячей воды в связи с подготовкой теплового хозяйства города к зиме. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, отключения горячего водоснабжения начались уже сегодня, 4 августа.
Список адресов:
- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1;
- ул. Родниковая, 14, 16, 18;
- ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30;
- пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98;
- ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;
- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4;
- ул. Славская, 3, 10, 12;
- ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;
- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50;
- ул. Тормосиновская, 12;
- ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20;
- ул. Петровская, 9;
- ул.Калининградская, 2 а, 21;
- ул. Краснопресненская, 3;
- пер.Удмуртский, 2.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
04.08.2022 22:33
Общество 04.08.2022 22:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 21:43
Общество 04.08.2022 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 19:09
Общество 04.08.2022 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 19:01
Общество 04.08.2022 19:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.08.2022 15:43
Общество 04.08.2022 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 15:16
Общество 04.08.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 15:09
Общество 04.08.2022 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 14:18
Общество 04.08.2022 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.08.2022 14:18
Общество 04.08.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 14:16
Общество 04.08.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 13:18
Общество 04.08.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 10:53
Общество 04.08.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 10:26
Общество 04.08.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2022 07:59
Общество 04.08.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2022 21:45
Общество 03.08.2022 21:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:33
На проспекте Ленина в Волгограде наведут красоту за 48 млнСмотреть фотографии
21:43
Три района останутся без света в Волгограде 5 августаСмотреть фотографии
21:22
В Советском районе Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
21:00
На матч «Ротора» и «Машук-КМВ» в Волгограде продано 8 тысяч билетовСмотреть фотографии
20:13
Волгоградский проект горчичного фестиваля вышел в финал конкурса РостуризмаСмотреть фотографии
19:39
«Нас подводят под банкротство»: волгоградская стройфирма угодила под статью из-за указания чиновникаСмотреть фотографии
19:21
Пробка сковала 8 километров дороги из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
19:09
В Ворошиловском районе на продажу выставили бывшее бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:01
«Открытие Авто»: расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали растиСмотреть фотографии
18:56
Глава Минстроя России и волгоградский губернатор провели рабочую встречуСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде на пепелище обнаружили труп пенсионеркиСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области ужесточили проверку сведений о доходах чиновниковСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области семь депутатов, скрывших свои доходы, сложили полномочияСмотреть фотографии
16:52
«Мне важно было увидеть его»: депутат Осипов в Ростове выступил в защиту генерала МузраеваСмотреть фотографии
15:43
Под Волгоградом родители заплатят 200 тысяч за испорченный детьми чужой автомобильСмотреть фотографии
15:16
«Можно строить планы»: Росстат увеличил продолжительность жизни волгоградцев на 14 днейСмотреть фотографии
15:09
Волгоградские аграрии обсудили стратегию осеннего севаСмотреть фотографии
14:18
«Концессии водоснабжения»: качество питьевой воды гарантируемСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде ради болельщиков изменят расписание электрички 7 августаСмотреть фотографии
14:16
Фанаты спорта пробегут по ночной «Волгоград Арене» пять километровСмотреть фотографии
14:04
«Россети Юг» способствуют производству стройматериалов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
«Состояние тяжелое»: врачи спасают пострадавшего на трассе «Волгоград-Москва» мужчинуСмотреть фотографии
13:18
Депутаты и сотрудники мэрии Волгограда подвергаются опасности из-за плохих дорожных знаковСмотреть фотографии
13:07
Под Волгоградом выясняют причину смерти охранника турбазы «Лазурит»Смотреть фотографии
12:53
Стиральный порошок и зубная паста подорожали в Волгограде за полгода в 1,5 разаСмотреть фотографии
12:38
«Спасибо за героев нашей страны»: родителям семи погибших в СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области во время отдыха утонул певец Валерий ЦыбизовСмотреть фотографии
10:53
Многодетной волгоградке чиновники отказали в выплате путинского пособияСмотреть фотографии
10:52
Машины в хлам, но живые: стали известны подробности лобового ДТП с такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде у больницы № 4 в машине умерла пенсионеркаСмотреть фотографии
 