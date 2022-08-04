В Советском районе Волгограда отключат горячую воду: список адресов

Общество 04.08.2022 21:22
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04.08.2022 21:22
До 15 августа в Советском районе Волгограда не будет горячей воды в связи с подготовкой теплового хозяйства города к зиме. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, отключения горячего водоснабжения начались уже сегодня, 4 августа.
Список адресов:
- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1;
- ул. Родниковая, 14, 16, 18;
- ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30;
- пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98;
- ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;
- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4;
- ул. Славская, 3, 10, 12;
- ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;
- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50;
- ул. Тормосиновская, 12;
- ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20;
- ул. Петровская, 9;
- ул.Калининградская, 2 а, 21;
- ул. Краснопресненская, 3;
- пер.Удмуртский, 2.
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