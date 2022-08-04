Волгоградские аграрии обсудили стратегию осеннего сева

В Новоаннинском районе Волгоградской области сегодня, 4 августа, сельхозпроизводители региона в рамках ежегодного мероприятия День поля обсудили стратегию предстоящего осеннего сева. По словам аграриев, именно озимые культуры являются основной урожая зерна в Волгоградской области с учетом климатических условий.

В этом году День поля был организован на площадке хозяйства ООО «Гришиных». В работе «ВолгоградАГРО» кроме самих производителей приняли участие замгубернатора Василий Иванов, сенатор Сергей Горняков, депутат Госдумы Виталий Лихачев, а также представители научного сообщества.

– Основными темами обсуждения стали сегодня повышение культуры земледелия и широкое внедрение современных агротехнологий, обновление парка техники, особенности применения минеральных удобрений и предстоящий осенний сев, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. – От качественной подготовки во многом будет зависеть насколько для региона и аграриев станет удачным предстоящий 2023 год.

Стратегия сева, выбранная в прошлом году, по словам представителей влгоградского АПК, уже себя оправдала. Волгоградцы уже называют результаты текущего года одними из самых лучших за всю историю их хозяйств. Уже собранные в регионе 4 млн тонн зерна на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Напомним, в 2014 году губернатор Андрей Бочаров обозначил развитие АПК приоритетным направлением. За 8 лет волгоградские аграрии заручились широким спектром господдержки, нарастили объемы производства, в регионе растет количество новых предприятий, расширяющих ассортимент выпускаемой продукции.

Фото: предоставлено администрацией Волгоградской области