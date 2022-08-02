В Волгоградской области жителей станицы поили зеленой водой из реки

Общество 02.08.2022 17:44
0
02.08.2022 17:44
Администрацию Иловлинского района Волгоградской области обязали обеспечить водоснабжение в станице Трехостровской, где проживает 332 человека.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, соответствующее судебное решение вступило в законную силу. Исполнить его администрация должна в течение 12 месяцев.
Ранее в ходе надзорной проверки, проведенной с привлечением специалистов регионального Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, было установлено, что забор воды производится непосредственно из реки Дон.
- При этом система водоснабжения станицы Трехостровской находится в ненадлежащем техническом состоянии, отсутствует система фильтрации воды. Результаты лабораторных исследований показали, что качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствует установленным санитарным требованиям, - рассказала Черединина.
Исполнение решения суда взято прокуратурой Иловлинского района на контроль.
Фото: прокуратура Волгоградской области
Волгоградская область организует отдых детей из подшефного района ЛНР02.08.2022 18:23
Общество 02.08.2022 18:23
«Напомнил, чтобы я готовила гробы»: сестра убитого риелтора заявила о новых угрозах Мелконяна из СИЗО02.08.2022 17:55
Общество 02.08.2022 17:55
В перинатальном центре Волгограда попросили не толпиться из-за угрозы COVID-1902.08.2022 17:35
Общество 02.08.2022 17:35
Экстренное предупреждение на 2 августа выдало МЧС в Волгоградской области02.08.2022 16:23
Общество 02.08.2022 16:23
В Волгограде 6-летнего мальчика не смогли обеспечить бесплатными иглами02.08.2022 16:11
Общество 02.08.2022 16:11
На юге Волгограда разгорается война за управление многоквартирными домами02.08.2022 15:10
Общество 02.08.2022 15:10
На Ангарской в Волгограде ограничат движение из-за ремонта дороги02.08.2022 12:33
Общество 02.08.2022 12:33
Бить и протыкать ногтем: санврачи научили волгоградцев находить спелые арбузы02.08.2022 12:10
Общество 02.08.2022 12:10
Поселок Южный в Волгограде остается без воды уже третьи сутки02.08.2022 11:39
Общество 02.08.2022 11:39
Пожар с пострадавшими на станции СТ планируют устранить в Волгограде02.08.2022 11:28
Общество 02.08.2022 11:28
Под Волгоградом чиновников заставили отремонтировать «убитые» дороги02.08.2022 10:54
Общество 02.08.2022 10:54
Прогнозы осторожные: пострадавших в ДТП жителей Перми и Богдановича транспортировали в Волгоград02.08.2022 10:19
Общество 02.08.2022 10:19
Волгоградская область намолотила рекордные 4 миллиона тонн зерна02.08.2022 10:11
Общество 02.08.2022 10:11
В Волгограде стартовала полетная программа в Пермь02.08.2022 09:43
Общество 02.08.2022 09:43
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии работникам02.08.2022 08:58
Общество 02.08.2022 08:58