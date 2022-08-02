В Волгоградской области жителей станицы поили зеленой водой из реки









Администрацию Иловлинского района Волгоградской области обязали обеспечить водоснабжение в станице Трехостровской, где проживает 332 человека.













Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, соответствующее судебное решение вступило в законную силу. Исполнить его администрация должна в течение 12 месяцев.

Ранее в ходе надзорной проверки, проведенной с привлечением специалистов регионального Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, было установлено, что забор воды производится непосредственно из реки Дон.













- При этом система водоснабжения станицы Трехостровской находится в ненадлежащем техническом состоянии, отсутствует система фильтрации воды. Результаты лабораторных исследований показали, что качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствует установленным санитарным требованиям, - рассказала Черединина.













Исполнение решения суда взято прокуратурой Иловлинского района на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области



