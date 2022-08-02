Массовые жалобы на внезапную смену управляющих компаний стали поступать от жителей Красноармейского района Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» обратились собственники квартир в девятиэтажном доме №6а по улице 2-я Динамовская, которые переживают за судьбу МКД, неожиданно перешедшего под управление новой и неизвестной им УК.

— 25 июля нам, жителям дома 6а по ул. 2-я Динамовская в Волгограде, стало известно, что в адрес нашей управляющей компании ООО «Волга Дом» от жителя одной из квартир поступило уведомление о расторжении договора управления. В управляющей компании нам пояснили, что в нашем доме каким-то образом состоялось общее собрание собственников и все даже зафиксировано протоколом, что на собрании выбрана новая управляющая компания — ООО «Бумеранг».

Для нас эта новость стала настоящим шоком, так как про это собрание никто не знал и, соответственно, оно не проводилось. Никаких извещений о проведении этого собрания мы не видели, уведомления нам не вручали, — утверждают люди.

По их словам, ООО «Волга Дом» обслуживает их девятиэтажку на протяжении 5 лет, и претензий к работе управляющей компании не было. А если возникали какие-то текущие вопросы или проблемы, то они оперативно решались сотрудниками ООО «Волга Дом».





— Нас полностью устраивает управляющая компания, и мы не собирались ее менять. Непонятно кто, как и почему без нашего ведома все за нас решил. Это очень похоже на рейдерский захват какой-то, — возмущаются собственники квартир.

Жильцы написали письма в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области и региональную прокуратуру с просьбой разобраться в этой возмутительной истории со сменой УК.

В ООО «Волга Дом» подтвердили, что в середине июля получили уведомление о том, что жители многоквартирного №6а по улице 2-я Динамовская приняли решение о переходе в новую управляющую компанию ООО «Бумеранг».

— Согласно полученного протокола о якобы проведенном собрании по выбору ООО «Бумеранг», оно проводилось на доме три дня, в период с 15 по 18 июля 2022 года. За эти три дня якобы проголосовало 89 человек, с учетом голосов которых выбрана управляющая компания ООО «Бумеранг». Поскольку ООО «Волга Дом» информацией о проведенном собрании ООО «Бумеранг» не располагало, то для выяснения обстоятельств голосования было организовано свое собрание. Управляя многоквартирными домами длительное время и имея огромный опыт в проведении общих собраний собственников в многоквартирных домах, скажу, что провести собрание и собрать более 60% голосов собственников в доме с более 100 квартирами за три дня невозможно, — считает директор ООО «Волга Дом» Вадим Клычев.

По его словам, жильцы, пришедшие на собрание, организованное ООО «Волга Дом», были удивлены новостью о смене управляющей компании. Собственники квартир утверждали, что не принимали такого решения, не голосовали и никаких документов не подписывали.

— По данным фактам ООО «Волга Дом» и жители дома №6а по ул. 2-я Динамовская в Красноармейском районе обратились с заявлениями в правоохранительные и контролирующие органы, — сообщил Клычев.

Директор УК также рассказал, что в конце июля ему на телефон стали поступать угрозы расправы в случае, если он не откажется от борьбы за девятиэтажку на улице 2-я Динамовская.





Однако последующие за этим действия ООО «Волга Дом» по защите своих жильцов от рейдерского захвата домов, видимо, не понравились заинтересованным лицам с криминальным прошлым. В ночь с 27 на 28 июля странным образом загорелся принадлежащий директору управляющей компании автомобиль Toyota RAV4. После этого случая мужчина обратился в полицию, опасаясь за свою жизнь.

Однако история на одном многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда не закачивается. Тревожные сигналы поступают в УК от жильцов еще нескольких девятиэтажек, которые также находятся под управлением ООО «Волга Дом».

Справка

По данным ГИС ЖКХ, ООО «Волга Дом» имеет лицензию управления многоквартирными домами от 29.05.2015 года, т.е работает на этом рынке услуг более 7 лет. В управлении ООО «Волга Дом» находится 27 многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда.





— Нам известно, что так называемые «собрания» без участия собственников пытаются провести ООО «Бумеранг» и ООО «Первый эксплуатационный участок» на других многоквартирных домах, находящихся в нашем управлении, — сообщил собеседник агентства.

Неизвестные лица, по словам Клычева, проводят поквартирный обход и раздают жильцам похожие друг на друга, как братья-близнецы, листовки с данными о ООО «Бумеранг» и ООО «Первый эксплуатационный участок», просят подписать какие-то документы. О таких визитерах уже сообщили жители домов №11 по улице Брестская, №1 по ул. Гагринская и №103 по ул. Удмуртская.





Пробуем найти отличия в листовках этих двух управляющих компаний. Разные только фамилии директоров и указанные под ними номера телефонов. Однако адрес электронной почты (E-mail) у обоих директоров оказался одинаковый. Телефон аварийно-диспетчерской службы ООО «Бумеранг» и ООО «Первый эксплуатационный участок» также один и тот же.

Что известно об этих управляющих компаниях?

По данным ГИС ЖКХ, ООО «Бумеранг» имеет лицензию на управление многоквартирными домами от 16.06.2022 года, т.е. работает на рынке чуть больше месяца. Многоквартирных домов в управлении нет.

ООО «Первый эксплуатационный участок» существует на рынке больше двух лет (лицензия от 21.04.2020 года), однако, по информации ГИС ЖКХ, многоквартирных домов в управлении нет.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.