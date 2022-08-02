Пожар с пострадавшими на станции СТ планируют устранить в Волгограде

В Волгограде 3 августа на подземной станции скоростного трамвая «Площадь Ленина» пройдут учения. Пассажиров СТ просят не паниковать при виде спасателей.

– В среду с 10.00 до 11.00 МУ «Служба спасения Волгограда» совместно с МУП «Метроэлектротранс» проведет тренировочные спасательные мероприятия на подземной станции скоростного трамвая «Площадь Ленина», – сообщили в администрации Волгограда 2 августа. – По легенде учений на станции произойдет возгорание с задымлением.

Более того, предполагается, что во время условного ЧП на станции СТ пострадают (условно) два человека. Их спасателям необходимо будет эвакуировать.

– В учениях будут задействованы два автомобиля и более десяти человек, – предупреждают в мэрии. – Во время проведения тренировочных спасательных мероприятий подземная станция «Площадь Ленина» и скоростные трамваи будут работать в обычном режиме. МУП «Метроэлектротранс» просит горожан сохранять спокойствие, так как все мероприятия являются учебными.