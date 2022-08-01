Общество

Осиротевшей собаке из Камышина подыскали новый дом

Общество 01.08.2022 08:38
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01.08.2022 08:38



У собаки, которая осталась на улице после смерти хозяйки в Камышине, может появиться новый дом. Как сообщает ИА «Высота 102», желание забрать пса Риччи выразила жительница Волжского. Теперь необходимо решить проблему перевозки животного. 

Между тем, пользователи социальных сетей бурно обсуждают судьбу животного, которое не покидает двор, где жила его хозяйка. Камышане называют пса «Хатико», как героя известного фильма.

Для тех, кто может помочь в перевозке животного, можно оставить сообщение под постом https://vk.com/podkam_1?w=wall-42446527_1566488

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подобном случае, который произошел в Киквидзенском районе Волгоградской области. Осиротевшую или потерявшуюся собаку, которая жила почти две недели около проселочной дороги, забрали добрые люди. 

Фото Подслушано Камышин VK.

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