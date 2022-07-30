







Руководство, Совет ветеранов, молодые сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и пограничного управления ФСБ России по региону поздравили подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Тупикова Виктора Владимировича с 95-летием со дня рождения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства.





В 1944 году Виктор Тупиков был призван в ряды Красной армии и направлен на курсы снайперов в 61 запасной полк НКВД. В 1945 году в составе 332 стрелкового полка НКВД (дислоцировался в Львовской области Украинской ССР) принимал участие в борьбе с украинскими националистами -бандеровцами.





За участие в ВОВ награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За отличие в охране государственной границы СССР», а также иными юбилейными медалями.





С 1946 по 1948 годы Виктор Владимирович проходил обучение в Саратовском военном училище, по окончании которого ему было присвоено первое офицерское воинское звание – лейтенант. После окончания училища проходил службу на различных должностях в Тихоокеанском, Украинском, Камчатском, Юго-Западном пограничных округах.





Более 40 лет Виктор Тупиков принимает активное участие в работе ветеранской организации. Он внес огромный вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотического воспитания молодежи в Волгограде и приграничных районах Волгоградской области.

Генерал-майор Александр Ларин и полковник Вадим Синицын выразили Виктору Тупикову искренние слова поздравления с юбилейной датой и пожелали ему крепкого здоровья.