Генерал-майор Александр Ларин и полковник Вадим Синицын выразили Виктору Тупикову искренние слова поздравления с юбилейной датой и пожелали ему крепкого здоровья.
Общество 30.07.2022 15:43
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30.07.2022 15:43
Генерал-майор Александр Ларин и полковник Вадим Синицын выразили Виктору Тупикову искренние слова поздравления с юбилейной датой и пожелали ему крепкого здоровья.
Руководство, Совет ветеранов, молодые сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и пограничного управления ФСБ России по региону поздравили подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Тупикова Виктора Владимировича с 95-летием со дня рождения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства.
В 1944 году Виктор Тупиков был призван в ряды Красной армии и направлен на курсы снайперов в 61 запасной полк НКВД. В 1945 году в составе 332 стрелкового полка НКВД (дислоцировался в Львовской области Украинской ССР) принимал участие в борьбе с украинскими националистами -бандеровцами.
За участие в ВОВ награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За отличие в охране государственной границы СССР», а также иными юбилейными медалями.
С 1946 по 1948 годы Виктор Владимирович проходил обучение в Саратовском военном училище, по окончании которого ему было присвоено первое офицерское воинское звание – лейтенант. После окончания училища проходил службу на различных должностях в Тихоокеанском, Украинском, Камчатском, Юго-Западном пограничных округах.
Более 40 лет Виктор Тупиков принимает активное участие в работе ветеранской организации. Он внес огромный вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотического воспитания молодежи в Волгограде и приграничных районах Волгоградской области.
Генерал-майор Александр Ларин и полковник Вадим Синицын выразили Виктору Тупикову искренние слова поздравления с юбилейной датой и пожелали ему крепкого здоровья.
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