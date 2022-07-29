В Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленя









Лимиты охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области утверждены постановлением региональной администрации за подписью вице-губернатора Евгения Харичкина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 августа этого года и до аналогичной даты будущего года охотничьими трофеями могут стать около 2,5 тысячи диких животных.





Так, охотникам разрешат убить 23 благородных оленя (всего в регионе обитают 398 оленей), 145 лосей (всего числится 2141 особь), 1970 косуль сибирских (всего в регионе 14137 особей) и 346 барсуков (всего 5367 особей).





Квоты добычи диких животных уже доведены до охотничьих угодий Волгоградской области.





Фото комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.