Общество

В Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленя

Общество 29.07.2022 11:08
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29.07.2022 11:08



Лимиты охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области утверждены постановлением региональной администрации за подписью вице-губернатора Евгения Харичкина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 августа этого года и до аналогичной даты будущего года охотничьими трофеями могут стать около 2,5 тысячи диких животных. 

Так, охотникам разрешат убить 23 благородных оленя (всего в регионе обитают 398 оленей), 145 лосей (всего числится 2141 особь), 1970 косуль сибирских (всего в регионе 14137 особей) и 346 барсуков (всего 5367 особей).

Квоты добычи диких животных уже доведены до охотничьих угодий Волгоградской области. 

Фото комитета природных ресурсов,  лесного хозяйства  и экологии Волгоградской области.

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