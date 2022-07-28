Общество

В Волгоградской области МЧС ожидает град и шквалы 28 июля

Общество 28.07.2022 16:46
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28.07.2022 16:46


В Волгоградской области вечером 28 июля ожидают очередной разгул стихии. По сообщению управления МЧС, на огороды волгоградцев снова может обрушиться град. Не исключены ливни и усиление ветра. 

– До конца суток 28 июля местами на территории Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, грозы, град, шквалы 18-23 м/с., – сообщают в ГУ МЧС России по региону и снова предупреждают волгоградцев об опасности нахождения во время непогоды на улице.

Особенно следует избегать шатких конструкций и сухих деревьев. Под таковыми нельзя останавливаться пешеходам и оставлять транспорт автолюбителям. 

В случае обрыва проводов и прочих ЧС звонить необходимо по номерам 112 или 101. 

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