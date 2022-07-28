Общество

В Волгоградской области подешевели соль, яйца и картофель

Общество 28.07.2022 21:06
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28.07.2022 21:06


Новые данные по итогам наблюдения за ценами на продукты, товары и услуги опубликовал Волгоградстат сегодня, 28 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, есть плохие и хорошие новости о динамике цен. Так, наконец-то подешевела соль, которая поднималась в цене все последние недели – снижение составило 4,5% (14,88 рубля за кг). Продолжают дешеветь и яйца – на 3,33% (57,66 рублей за десяток). Самое значительное снижение цен в группе овощей зафиксировано на картофель – почти 10% за неделю. Средняя стоимость картофеля теперь составляет 38 рублей за кг. 

Цены на капусту снизились примерно на 7% - до 22,77 рубля за кг. При этом, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в некоторых магазинах ее можно купить и за 13 рублей. А вот на лук цены чуть подросли – на 0,29% (41,97 рублей за кг).

Подорожали также сахар – до 70,37 рубля за кг (на 1,05%), макаронные изделия из муки высшего сорта – до 92,60 рублей за кг (+2,47%). 

Также немного снизились  цены на гречку, пшено, масло подсолнечное, чай, молоко, творог, свинину, сыр, водку и консервы мясные для детского питания.

В то же время чуть подорожала говядина и колбаса вареная. 

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости снизились цены на шампунь – на 2,1%, подгузники детские бумажные – на 1,4%, порошки стиральные – на 0,8%, мыло хозяйственное – на 0,4%.

Подорожали прокладки гигиенические – на 1,9%, паста зубная – на 1,0%, мыло туалетное – на 0,8%, спички, щетка зубная, бумага туалетная – на 0,2%, сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Спички выросли в цене на 0,22% - до 2,81 рубля за коробок. 

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