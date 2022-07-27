«Дешевле только даром»: в Волгограде цены на капусту рухнули до 13 рублей

Между тем, по последним данным Волгоградстата, стоимость свежей капусты в регионе составляла в среднем 30 рублей за кг. Однако сезонное падение на овощи настолько стремительно, что в статистическом ведомстве не успевают фиксировать очередное снижение цен.
Общество 27.07.2022 19:38
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27.07.2022 19:38
Между тем, по последним данным Волгоградстата, стоимость свежей капусты в регионе составляла в среднем 30 рублей за кг. Однако сезонное падение на овощи настолько стремительно, что в статистическом ведомстве не успевают фиксировать очередное снижение цен.
В волгоградских магазинах обвалились цены на свежую капусту. Если в марте-апреле капусту продавали по 100 рублей за килограмм, то теперь – чуть ли не в 10 раз дешевле. Так, сообщает ИА «Высота 102» в торговой сети «Покупочка» этот овощ можно купить по карте покупателя по 13 рублей за кг. Без скидки цена капусты – 15 рублей.
Между тем, по последним данным Волгоградстата, стоимость свежей капусты в регионе составляла в среднем 30 рублей за кг. Однако сезонное падение на овощи настолько стремительно, что в статистическом ведомстве не успевают фиксировать очередное снижение цен.
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