Улицу Глазкова в Волгограде открыли для движения автомобилей

Общество 27.07.2022 20:24
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27.07.2022 20:24
Сегодня улицу Глазкова в Центральном районе Волгограда открыли для движения автотранспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», именно такие сроки были обозначены перед началом работ по замене теплового канала под полотном скоростного трамвая.
Напомним, "Концессии теплоснабжения" начали работы 21 июля. В связи с этим была изменена схема движения скоростного трамвая, так как трамвайное полотно на 25-метровом участке временно демонтировали. На период реконструкции МУП «Метроэлектротранс» разработало для СТ специальную схему движения, а также запустило компенсационный троллейбусный маршрут.
С 21 июля движение автомобилей по данному участку улицы Глазкова было закрыто. А 25 июля скоростные трамваи снова пошли по обычному маршруту.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что автомобилисты выразили недовольство тем, что после реконструкции проезда демонтировали чугунную конструкцию, заменив ее на асфальтовое покрытие.
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