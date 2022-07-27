Улицу Глазкова в Волгограде открыли для движения автомобилей









Сегодня улицу Глазкова в Центральном районе Волгограда открыли для движения автотранспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», именно такие сроки были обозначены перед началом работ по замене теплового канала под полотном скоростного трамвая.





Напомним, "Концессии теплоснабжения" начали работы 21 июля. В связи с этим была изменена схема движения скоростного трамвая, так как трамвайное полотно на 25-метровом участке временно демонтировали. На период реконструкции МУП «Метроэлектротранс» разработало для СТ специальную схему движения, а также запустило компенсационный троллейбусный маршрут.









