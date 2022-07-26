«Скоро Ильин день»: в Волгоградской области завершается купальный сезон





В городе Камышине Волгоградской области из-за начавшегося цветения воды жители готовятся к завершению пляжного сезона. Сине-зеленые водоросли здесь стали активно размножаться в конце июля. Совсем скоро купание в речке Камышанка и вовсе станет невозможным из-за большое количества водорослей у берега.

Примечательно, что через неделю, 2 августа, будет праздноваться день Ильи Пророка. Еще его называют Ильин день. Так, на Руси после Ильина дня нельзя было купаться. С этого дня вода в водоемах начинает цвести и неприятно пахнуть, появляется тина, а вода становится холоднее.

Так, за неделю до этого дня в Волгограде купальный сезон так и не начался из-за нерешенной проблемы с пляжами. В городе-миллионнике функционирует официально лишь один пляж – в Красноармейском районе. Поэтому волгоградцы вынуждены рисковать жизнью и здоровьем на диких пляжах, где скоро все покроется водорослями.