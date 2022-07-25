



В Волгограде с 1 сентября маршрутное такси №46С перейдет на зимний режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, ходить данный общественный транспорт будет до улицы Карла-Либкнехта. На направлении в Жилгородок маршрутки заменят новые троллейбусы.

– Маршрутное такси № 46С ежегодно работает по летнему и зимнему графику. С осени данные маршрутки обслуживают направление от Латошинки до Центрального кладбища. Летом их маршрут продлевается до Жилгородка. С 1 сентября данный общественный транспорт вернется к зимнему режиму работы, – сообщили в мэрии.

Без связи с Жилгородком жители северных районов не останутся. В мэрии напоминают о планах запустить в поселок Дзержинского района новые троллейбусы на автономном ходу.

– В конце августа на маршрут в Жилгородок выйдут комфортные троллейбусы с возможностью автономного хода. Произойдет это до того, как маршрутки №46 С вернутся к зимнему графику, – уточняют в мэрии.