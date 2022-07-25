Общество

МЧС продлило штормовое предупреждение в Волгоградской области до 26 июля

Общество 25.07.2022 07:55
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25.07.2022 07:55



В ГУ МЧС по Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения до 26 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, до конца суток 25  июля, а также ночью и утром 26 июля в некоторых районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

Напомним, в Волгограде и Волжском ливни с грозами прошли вечером 23 июля. Накануне непогода также захватила несколько районов области, в том числе Новоаннинский. 

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