Под Волгоградом ищут пропавшего 44-летнего жителя Саратова

В Палласовском районе Волгоградской области с одной из ферм в хуторе Прудентов пропал 44-летний Валентин Сурайкин. Как стало известно ИА «Высота 102», исчезнувший вчера мужчина ранее проживал в Саратове.

— Два года назад я взял его к себе на ферму, — рассказал хозяин фермы, представившийся Хасаном. — Он шел по трассе один, я его подобрал, дал ему работу. Валентин жил у меня на фермерской точке, был сторожем.

По словам местного жителя, пропавший исчез накануне .

— Я привез ему продуктов. Все было хорошо. Поговорили как всегда, а на следующий день он исчез, — утверждает Хасан.

С его слов, вчера он подал заявление в полицию. Исчезнувший сторож не хотел возвращаться в Саратов, уточнил волгоградец.

— У него там конфликты какие-то были с семьей. Он в Саратове жил с родителями. Не хотел туда возвращаться, но и толком ничего не рассказывал.

Приметы пропавшего:

средний рост

худощавое телосложение

рыжие волосы

В день исчезновения был одет в камуфляжную форму. Если вы что-то знаете о месте нахождения Валентина Сурайкина, просьба позвонить по номеру 02 или обратиться в редакцию информагентства.

Фото: читатели ИА «Высота 102»