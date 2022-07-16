В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом пошла вверх

Covid-19 16.07.2022 12:27
0
16.07.2022 12:27
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет на протяжении нескольких дней, хотя и незначительно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, еще 12 июля за сутки было зарегистрировано всего 78 человек с диагнозом COVID-19, то за минувшие сутки уже выявлено 87 заболевших. Динамика прироста составляет в среднем по 2-3 человека в сутки.
Летальных случаев на 16 июля не зарегистрировано.
Напомним, всего в Волгоградской области коронавирусом переболели 217,6 тысячи человек. Скончались от этой инфекции 6893 жителя региона.
Читайте также:
Нулевая смертность от коронавируса зарегистрирована в Волгоградской области14.05.2022 15:32
Covid-19 14.05.2022 15:32
В Волгоградской области понизился уровень коллективного иммунитета к COVID-1913.05.2022 16:42
Covid-19 13.05.2022 16:42
От коронавируса скончались двое мужчин из Волгограда и Волжского11.05.2022 15:30
Covid-19 11.05.2022 15:30
В Волгоградской области перестали умирать от коронавируса10.05.2022 13:56
Covid-19 10.05.2022 13:56
В Волгоградской области зафиксировали менее 200 случаев COVID-1903.05.2022 15:06
Covid-19 03.05.2022 15:06
Суд под Волгоградом посчитал количество наказанных антимасочников27.04.2022 22:16
Covid-19 27.04.2022 22:16
Коллективный иммунитет волгоградцев к COVID-19 продолжает снижаться23.04.2022 20:05
Covid-19 23.04.2022 20:05
Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую область18.04.2022 12:07
Covid-19 18.04.2022 12:07
Пятеро пенсионеров пополнили список жертв коронавируса в Волгоградской области17.04.2022 15:09
Covid-19 17.04.2022 15:09
Коллективный иммунитет к Сovid-19 в Волгоградской области упал до 38,8%16.04.2022 11:42
Covid-19 16.04.2022 11:42
В Волгоградской области снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-1914.04.2022 11:55
Covid-19 14.04.2022 11:55
Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Волгоград13.04.2022 16:31
Covid-19 13.04.2022 16:31
Коронавирус за сутки убил пятерых волгоградцев13.04.2022 12:21
Covid-19 13.04.2022 12:21
В Волгоградской области выросло число госпитализированных с COVID-1908.04.2022 11:31
Covid-19 08.04.2022 11:31
Жители Волгоградской области пожаловались на исчезновение «Спутника Лайт»06.04.2022 12:49
Covid-19 06.04.2022 12:49