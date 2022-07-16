Covid-19

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом пошла вверх

Covid-19 16.07.2022 12:27
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16.07.2022 12:27



Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет на протяжении нескольких дней, хотя и незначительно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, еще 12 июля за сутки было зарегистрировано всего 78 человек с диагнозом COVID-19, то за минувшие сутки уже выявлено 87 заболевших. Динамика прироста составляет в среднем по 2-3 человека в сутки.
Летальных случаев на 16 июля не зарегистрировано.
Напомним, всего в Волгоградской области коронавирусом переболели 217,6 тысячи человек. Скончались от этой инфекции 6893 жителя региона.
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