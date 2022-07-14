В Волгограде допоздна продлят работу скоростного трамвая









Муниципалитет вводит дополнительный вечерний рейс скоростного трамвая с 15 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, последний трамвай будет уходить теперь от станции «Ельшанка» в 22-15 ч.





Изменения в расписание были внесены на основании предложений, поступивших в ходе обсуждения сотрудниками профильных служб с волгоградцами формата работы общественного транспорта города, пояснили в мэрии.





Продление работы скоростного трамвая позволит волгоградцам, работающим в позднее вечернее время, с комфортом добираться до дома на этом виде транспорта, считают в администрации города.





Напомним, в будние дни на линии скоростного трамвая работает 21 трамвайная сцепка. В часы пик интервал движения составляет 5-6 минут, в межпиковое время – порядка 8 минут. В выходные дни маршрут обслуживают 13 трамвайных поездов, интервал движения составляет 8 - 9 минут.



