В Волгограде с 16 июля у электричек до аэропорта изменится расписание

Общество 12.07.2022 17:02
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12.07.2022 17:02
Дополнительная остановка на Мамаевом курган в Волгограде появится у электричек, следующих со Шпалопропитки в аэропорт и обратно.
- Для удобства пассажиров с 16 июля волгоградские городские электрички, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт и обратно, будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган. В связи с введением одноминутной остановки для посадки и высадки пассажиров изменится расписание указанных электропоездов, - сообщили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги.
В настоящее время электрички из аэропорта, напомним, проезжают Мамаев курган без остановки.
Фото: Волгоградское отделение Приволжской желдороги
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