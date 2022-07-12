В Волгограде с 16 июля у электричек до аэропорта изменится расписание









Дополнительная остановка на Мамаевом курган в Волгограде появится у электричек, следующих со Шпалопропитки в аэропорт и обратно.

- Для удобства пассажиров с 16 июля волгоградские городские электрички, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт и обратно, будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган. В связи с введением одноминутной остановки для посадки и высадки пассажиров изменится расписание указанных электропоездов, - сообщили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги.

В настоящее время электрички из аэропорта, напомним, проезжают Мамаев курган без остановки.

Фото: Волгоградское отделение Приволжской желдороги