В редакцию информационного агентства «Высота 102» во вторник, 12 июля, обратилась жительница Центрального района с жалобой на работу МФЦ. Волгоградку, с ее слов, возмутил отказ сотрудников офиса на Комсомольской снять копии с некоторых документов якобы в угоду соседнему копировальному центру. Редакция информагентства попросила ГКУ ВО «МФЦ» прокомментировать ситуацию. Оказалось, что есть перечень бумаг, о копиях которых волгоградцы обязаны подумать перед посещением центра.

– В своей работе ГКУ ВО «МФЦ» активно применяет электронный документооборот, многие государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям в электронной форме, – сообщили в ответ на редакционный запрос в государственно учреждении. – Полностью отказаться от бумажных носителей не представляется возможным, при этом все МФЦ Волгоградской области в полной мере обеспечены бумагой и всем необходимым для ксерокопирования документов и оказания услуг заявителям.

Однако в МФЦ все же не могут бесплатно копировать все подряд документы. И здесь специалисты ссылаются на федеральное законодательство и «Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

– Данные правила четко регламентируют список документов заявителей для бесплатного копирования, – уточняют в ГКУ ФО «МФЦ».

Итак, список документов, снять копии с которых обязаны в любом МФЦ:

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;





документы воинского учета;





свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;





документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транспортным средством соответствующего вида;





документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;





документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные документы;





документ об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;





справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;





решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством РФ об опеке и попечительстве;





документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;





удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий.

Важно: копии документов, не указанных в данном списке, заявитель обязан подготовить самостоятельно!

Получить более подробную информацию по этому и другим вопросам по-прежнему можно на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» или по телефону горячей линии 8 (8442) 92-40-14.