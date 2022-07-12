«Концессии водоснабжения» рассказали всю правду о чистой воде





«Концессии водоснабжения» вновь распахнули двери для учащихся волгоградских вузов. На этот раз гостями компании стали студенты волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) и волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ) – будущие специалисты жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому экскурсия на водоочистные сооружения «Северные» в Тракторозаводском районе Волгограда для них была не только познавательной, но и полезной с профессиональной точки зрения.

О том, как чистая вода попадает в краны волгоградцев и об особенностях технологии водоподготовки студентам подробно поведала начальник смены цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений Анна Уманская. Она детально рассказала обо всех этапах очистки воды: от момента ее забора из Волгоградского водохранилища и до ее возвращения обратно в Волгу. Процесс, во- многом напоминающий круговорот воды, но не в природе, а в быту. И, прежде чем снова превратиться в речную волжскую воду, она проходит длинный путь.

На начальном этапе вода из водохранилища с помощью мощных насосов передвигается по магистральным трубам около 10 километров, попадая на очистную станцию. Здесь в огромных резервуарах происходит смешивание волжской воды с химическими реагентами на основе хлора. Дальнейший путь воды лежит через огромные фильтры, где она очищается с помощью толстого слоя специального песка и дренажа, освобождаясь от загрязнений, после чего проходит контроль качества и отправляется потребителям трёх северных районов Волгограда. А уж после ее использования в быту вода попадает на водоочистные сооружения, где после тщательной очистки возвращается обратно в Волгу.

— Экскурсия произвела на меня впечатление, — рассказала студентка ВолгГТУ Вероника Даниелян. — Я мало знала о том, что происходит с водой до того, как она попадает к нам из крана в стакан. Мы привыкли к тому, что откроешь кран, а она уже есть – чистая и ее можно пить. Это настолько уже просто и обыденно, что мы не задумываемся, насколько процесс водоподготовки сложный, трудоёмкий и сколько специалистов в нем задействовано. У нас же сегодня была возможность увидеть все собственными глазами, и это круто.





По общему признанию студентов эта экскурсия стала прекрасным дополнением к тем теоретическим знаниям, которые учащиеся получили в лекционных аудиториях.

А сотрудники предприятия надеются на то, что подобные экскурсии помогут ребятам определиться с будущей профессией, а многие из сегодняшних экскурсантов захотят связать свою жизнь с благоустройством родного города, чтобы он развивался и процветал на радость горожанам.



