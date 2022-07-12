В Волгоградской области удвоилось число зараженных крымской лихорадкой

Общество 12.07.2022 14:54
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12.07.2022 14:54
Второй случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) выявлен в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, это острое инфекционное заболевание диагностировано у жителя Котельниковского района Волгоградской области. Месяц назад КГЛ выявили у жителя Городищенского района.
С начала сезона активности клещей на территории региона число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 1153 случая, что не превышает среднемноголетних значений.
Исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки проводит лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться для его удаления в медицинскую организацию по месту жительства.
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