Общество

В Волгоградской области удвоилось число зараженных крымской лихорадкой

Общество 12.07.2022 14:54
0
12.07.2022 14:54


Второй случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) выявлен в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, это острое инфекционное заболевание диагностировано у жителя Котельниковского района Волгоградской области. Месяц назад КГЛ выявили у жителя Городищенского района.
С начала сезона активности клещей на территории региона число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 1153 случая, что не превышает среднемноголетних значений.
Исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки проводит лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться для его удаления в медицинскую организацию по месту жительства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
12.07.2022 19:26
Общество 12.07.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 17:28
Общество 12.07.2022 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 17:02
Общество 12.07.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 16:45
Общество 12.07.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 15:29
Общество 12.07.2022 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.07.2022 15:21
Общество 12.07.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 13:46
Общество 12.07.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 13:15
Общество 12.07.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 13:14
Общество 12.07.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 12:15
Общество 12.07.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 12:14
Общество 12.07.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 11:44
Общество 12.07.2022 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.07.2022 11:05
Общество 12.07.2022 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 10:10
Общество 12.07.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2022 09:55
Общество 12.07.2022 09:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
Волгоград вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествийСмотреть фотографии
18:11
«Еще не в амбаре»: волгоградские аграрии боятся сглазить рекордный урожайСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
В Волжском арестовали директора аквапарка «XXI век» Григория ГазарянаСмотреть фотографии
17:28
Волгоградская облдума увеличила расходы на содержание депутатовСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде с 16 июля у электричек до аэропорта изменится расписаниеСмотреть фотографии
16:45
Все по правилам: волгоградцам рассказали, с каких документов в МФЦ обязаны снять копииСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде после падения с 3 этажа погиб мужчинаСмотреть фотографии
16:37
Браконьера с двухметровой белугой задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:08
Волгоградка умудрилась зарегистрировать в своем доме 71 иностранцаСмотреть фотографии
15:30
Забил камнями и накрыл травой: в Липецкой области жестоко убили 17-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
15:29
«Концессии водоснабжения» рассказали всю правду о чистой водеСмотреть фотографии
15:21
Волгоградский фермер заплатит многомиллионный ущерб за пожар в лесуСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде нашелся покупатель подержанных машин обладминаСмотреть фотографии
15:13
Жительница Волгограда обвешала неподъемными кредитами подругу-инвалидаСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области удвоилось число зараженных крымской лихорадкойСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостейСмотреть фотографии
14:21
С начала июля в Волгоградской области 6 подростков-байкеров расшиблись в ДТПСмотреть фотографии
14:12
Под Волгоградом в квартире нашли труп 41-летнего мужчиныСмотреть фотографии
13:46
Роддом больницы № 5 принял первых пациенток после санобработки от COVID-19Смотреть фотографии
13:15
В центре города на пешеходную зону снова рухнул карниз ВолгоградстатаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области с июня утонули 12 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область посвятила урожай-2022 юбилею победы под СталинградомСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде с третьего раза нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде к середине лета могут открыть второй по счету пляжСмотреть фотографии
11:44
Волжский политехникум объявил дополнительный набор для нужд Гремячинского ГОКаСмотреть фотографии
11:05
На «Соединение фронтов» под Волгоградом направят 7 млн рублейСмотреть фотографии
10:41
В России РПН подтвердил первый случай оспы обезьянСмотреть фотографии
10:13
ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом домеСмотреть фотографии
10:10
Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»Смотреть фотографии
09:55
Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зернаСмотреть фотографии
 