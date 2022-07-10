Гранитные тупики и монтаж колонн: смотрим, что происходит с амфитеатром в Волгограде с неба и земли

В Центральном районе Волгограда продолжаются работы по реконструкции нижней террасы Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, открытый амфитеатр на 2300 посадочных мест подрядчик обещает сдать к августу этого года.

Фотокорреспондент и видеооператор информагентства запечатлели, что сейчас происходит на объекте. Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Ранее сообщалось, что администрация Волгограда уже второй раз согласовала АО «Стройтрансгаз» изменение сроков запланированных работ. Задержки в группе компаний «Стройтрансгаз» связали «с рядом объективных причин».





Производство колонн и балюстрады из дагестанского камня для амфитеатра, обладающего повышенными характеристиками прочности, заняло продолжительное время в связи с неблагоприятными погодными условиями в месте добычи материала. Монтаж данных конструкций уже стартовал. И, действительно, на кадрах заметно начало работы.





Также ранее подрядчик указывал на некоторые сложности с поставками материалов для установки слаботочных систем амфитеатра. На данный момент эти проблемы решены и в ближайшее время планируется приступить к устройству инженерных систем.





Помимо этого, в связи с сезонным паводком временно приостановлены работы по устройству причальных сооружений. После схода паводка и просыхания конструкций набережной работы возобновятся и будут оперативно завершены.





— По информации от генерального подрядчика — компании АО «СТГ», в настоящий момент на объекте на 95% выполнено благоустройство, завершаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, тактильной плитки, обозначающей опасные зоны и перепады для слабовидящих и маломобильных групп населения, — отрапортовали в пресс-службе города-героя.

На фото видно строительные леса, «захватившие» амфитеатр слева и справа, горы камня, нескольких рабочих и один автомобиль спецтехники.





— На территории 16 в гектаров заканчивается высадка 10 000 кустарников и деревьев. В настоящий момент работы выполнены 99%, — добавили в горадмине.

С высоты заметны небольшие «зеленые» островки с елочками и газон с проплешинами земли. Возможно, что это просто оригинальная задумка ландшафтных дизайнеров. На самой эстакаде установлены ограждения и фонари точно по центру перехода.





— Центральный объект обновляемой набережной — открытый амфитеатр на 2300 посадочных мест. К нему через проезжую часть рокадной дороги ведет мостовой пешеходный переход, строительство которого уже завершено. В амфитеатре осуществляются отделочные работы, устройство инженерных сетей, строительство колоннады, которая разместится вдоль кромки сцены со стороны Волги. Каждая из 52 колонн будет выполнена из высокопрочного материала — дагестанского камня, обладающего повышенными характеристиками прочности и долговечности, — сообщают в городской администрации.





Пешеходный переход упирается аккурат в гранитные плиты обновленной в мае исторической лестницы в створе улицы Ковентри.





— Что касается выхода на лестницу, то разработано соответствующее техническое решение, к моменту открытия пешеходной эстакады для отдыхающих будет обеспечен комфортный проход, — обещают в администрации города.





В мэрии областной столицы отметили, что протяженность реконструируемого участка Нижней террасы набережной составляет 3,5 километра.

Также фотограф поймал в объектив начало работ у исторической лестницы на верхней террасе. Тяжелая техника уже «подняла» старый асфальт.





Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, что контракт на возведение амфитеатра был заключен осенью 2018 года. Объект планировали сдать 1 декабря 2021-го. Однако по согласованию с заказчиком — мэрией Волгограда — строители в конце прошлого года перенесли срок сдачи объекта на июнь 2022 года. Поводом для этого, как поясняли в компании, стали проблемы, вызванные пандемией COVID-19, а также рост цен на стройматериалы и необходимость проведения допработ у причала № 15.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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