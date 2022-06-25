







Объявлен электронный аукцион на проведение работ по благоустройству верхней террасы Центральной набережной Волгограда на участке от музтеатра до 13-ой Гвардейской дивизии. Начальная стоимость работ, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, составляет 35,9 миллиона рублей.

Это первый этап работ. Он включает, в частности, проектирование посадки живой изгороди со стороны улицы Чуйкова, устройство розария вдоль главной аллеи парка и устройство газона. Здесь уложат брусчатку, смонтируют поливочный водопровод и видеонаблюдение, установят чугунные скамейки, парковые урны и пешеходное ограждение.

Данный участок благоустройства проходить вдоль улицы Чуйкова – от Волгоградского музыкального театра до улицы Ковентри. Площадь территории составляет 12 609,37 кв.м.

Данная часть парка представлена широкой аллей и подходами к ней в виде входных групп из подпорных стенок и гранитных лестниц. Асфальтобетонное покрытие аллеи старое, в некоторых местах оно разрушено корнями деревьев. Его и планируется заменить брусчаткой.

Заказчиком работ, которые должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2022 года, выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».

Фото ИА «Высота 102»