Общество 25.06.2022 08:04
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25.06.2022 08:04
Объявлен электронный аукцион на проведение работ по благоустройству верхней террасы Центральной набережной Волгограда на участке от музтеатра до 13-ой Гвардейской дивизии. Начальная стоимость работ, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, составляет 35,9 миллиона рублей.
Это первый этап работ. Он включает, в частности, проектирование посадки живой изгороди со стороны улицы Чуйкова, устройство розария вдоль главной аллеи парка и устройство газона. Здесь уложат брусчатку, смонтируют поливочный водопровод и видеонаблюдение, установят чугунные скамейки, парковые урны и пешеходное ограждение.
Данный участок благоустройства проходить вдоль улицы Чуйкова – от Волгоградского музыкального театра до улицы Ковентри. Площадь территории составляет 12 609,37 кв.м.
Данная часть парка представлена широкой аллей и подходами к ней в виде входных групп из подпорных стенок и гранитных лестниц. Асфальтобетонное покрытие аллеи старое, в некоторых местах оно разрушено корнями деревьев. Его и планируется заменить брусчаткой.
Заказчиком работ, которые должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2022 года, выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».
Фото ИА «Высота 102»
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