В Волгограде залатали прохудившийся водопровод на улице Землячки

В Дзержинском районе Волгограда аварийная бригада завершила работы на водопроводе, из-за порыва на котором, как ранее сообщало ИА «Высота 102» оказалась затопленной улица Землячки.

– «Концессии водоснабжения» восстановили целостность водовода в районе дома №52. Водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе компании информационному агентству.

Напомним, жители западного района Волгограда днем 8 июля сообщили информагентству о коммунальной аварии на сетях. По словам горожан, из колодка на улице Землячки на протяжении трех дней бил фонтан воды, затопив прилегающие дворы и дорогу.

«Концессиях водоснабжения» напоминают, что случившаяся протечка никак не повлияет на величину платы за ЖКУ. Потребители оплачивают лишь тот ресурс, который фиксирует общедомовой счетчик.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»