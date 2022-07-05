Волгоградского бизнесмена наказали штрафом за дискредитацию армии России









Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал на 15 000 рублей 56-летнего предпринимателя Максима Плаксина.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, сегодня, 5 июля, постановлением Краснооктябрьского районного суда Плаксин привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Ранее сообщалось, что мужчина разместил два ролика в сети VK, направленные на дискредитацию армии России.

По информации из открытых источников, Максим Плаксин с 1997 года зарегистрирован как предприниматель. Основной вид деятельности — розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. Выпускник Волгоградского технического университета. В период с 1986 по 1988 годы проходил службу в армии в городе Буйнакске Республики Дагестан.

В настоящее время в производстве Центрального районного суда Волгограда находятся два материала по аналогичной статье, в Тракторозаводском — один материал, Волжский городской суд также рассматривает один материал.

Всего за период с 15 марта по 3 июля этого года судами регионами рассмотрено 25 дел, касающихся дискредитации российских военных.

Фото: Максим Плаксин vk.com